Vorbereitung auf die WorldSBK 2022: BMW Motorrad Motorsport mit zwei intensiven Testtagen in Misano.

In der Vorbereitung auf die Saison 2022 in der FIM Superbike World Championship (WorldSBK) hat BMW Motorrad Motorsport in dieser Woche den ersten von drei aufeinanderfolgen Vorbereitungstest absolviert. In Misano (ITA) arbeiteten sich die beiden BMW Teams, das BMW Motorrad WorldSBK Team und das Bonovo action BMW Racing Team, am Mittwoch und Donnerstag durch ein umfangreiches Testprogramm.