FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch im Krisenfall müssen Verkehrsflüsse und Transportketten funktionieren. Wie dies sichergestellt werden kann, darüber beraten an diesem Donnerstag die Verkehrsminister aus Deutschland, Frankreich und Polen in Frankfurt am Main.

Cyberangriffe, Sabotage und Drohnenvorfälle zeigten, dass die Bedrohungen nicht an nationalen Grenzen haltmachten, teilt das Bundesverkehrsministerium mit. Auch die Verkehrsinfrastruktur und internationale Transportketten seien zunehmend davon betroffen. Ihr Schutz erfordere enge Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) berät sich mit dem französischen Verkehrsminister Philippe Tabarot und dem polnischen Infrastrukturminister Dariusz Klimczak.

Drei-Länder-Gesprächsformat Weimarer Dreieck

Die drei Länder haben 1991 das außenpolitische Gesprächsformat Weimarer Dreieck begründet. In diesem Jahr wird das 35-jährige Jubiläumsjahr begangen.

Die Verkehrsressorts der drei Länder treffen nun zum insgesamt zweiten Mal in dem Rahmen aufeinander. Nach den Beratungen der drei Minister in Frankfurt soll eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet werden, dann wollen sich die Minister auch vor der Presse äußern (12.55 Uhr)./isa/DP/jha