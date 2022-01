"Vorhersehbare Einnahmen": Instagram will kostenpflichtige Abos anbieten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Wer weiterhin Zugang zu allen Stories und Videos seiner Idole auf Instagram haben will, könnte bald tiefer in die Tasche greifen. Denn der Social-Media-Riese will Influencern mit kostenpflichtigen Abos zu einem geregelten Einkommen verhelfen. Auf anderen Plattformen gibt es ähnliche Angebote.