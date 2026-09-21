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21.09.2026 05:28:38
Vorläufiges Ergebnis: AfD siegt in MV - Debakel für die CDU
SCHWERIN (dpa-AFX) - Die AfD hat nach Angaben der Landeswahlleitung mit 38,2 Prozent der Stimmen die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Auf Platz zwei folgt die SPD mit 35,5 Prozent, zudem ziehen die Linke (6,5 Prozent) und die Grünen (5,7 Prozent) in den Landtag ein, die CDU (4,9 Prozent) sowie das BSW (4,8 Prozent) scheitern knapp./bal/DP/zb
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