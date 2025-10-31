31.10.2025 13:11:39

Vorläufiges Ergebnis: Linksliberale gewinnen in Niederlanden

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die linksliberale Partei D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Der Wahldienst der Nachrichtenagentur ANP gab das vorläufige Ergebnis auf Basis aller ausgezählten Stimmen der Wahlbezirke bekannt./xx/DP/mis

