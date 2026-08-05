Vornado Realty Trust: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vornado Realty Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach 3,70 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 462,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vornado Realty Trust einen Umsatz von 441,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at