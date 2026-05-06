|
06.05.2026 06:31:29
Vornado Realty Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vornado Realty Trust äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Vornado Realty Trust vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,54 Prozent zurück. Hier wurden 459,1 Millionen USD gegenüber 461,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich mit Gewinnen -- US-Börsen gehen fest aus dem Handel -- Asien letztlich höher - Keine Impulse aus Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Zuschlägen. Am Mittwoch ging es auch in Asien nach oben.