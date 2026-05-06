Vornado Realty Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vornado Realty Trust äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Vornado Realty Trust vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,54 Prozent zurück. Hier wurden 459,1 Millionen USD gegenüber 461,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at