Vornado Realty Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vornado Realty Trust hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mit einem Umsatz von 453,7 Millionen USD, gegenüber 457,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,89 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,20 USD. Im Vorjahr waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Vornado Realty Trust mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at