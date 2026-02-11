|
11.02.2026 06:31:28
Vornado Realty Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Vornado Realty Trust hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Mit einem Umsatz von 453,7 Millionen USD, gegenüber 457,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,89 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,20 USD. Im Vorjahr waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Vornado Realty Trust mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,27 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!