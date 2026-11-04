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04.11.2026 06:31:28
Vornado Realty Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Vornado Realty Trust präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 467,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 453,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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