Vornado Realty Trust Aktie
WKN: 893899 / ISIN: US9290421091
|
02.11.2026 23:00:49
Vornado Realty Trust Swings To Q3 Loss; Adjusted FFO Rises
(RTTNews) - Vornado Realty Trust (VNO), a real estate investment trust, on Monday reported a net loss for the third quarter, compared with net income in the year-ago quarter. Meanwhile, adjusted funds from operations increased.
Net loss attributable to common shareholders was $47.1 million, or $0.25 per share, compared with net income of $11.6 million, or $0.06 per share, a year earlier.
Total revenues for the quarter rose to $467.7 million from $453.7 million in the prior-year period.
Funds from operations (FFO) attributable to common shareholders, plus assumed conversions, increased to $122.6 million, or $0.62 per share, from $117.4 million, or $0.58 per share, last year.
Adjusted FFO rose to $126.7 million, or $0.65 per share, from $114.5 million, or $0.57 per share, in the year-ago quarter.
Same-store net operating income at Vornado's share increased 9% year over year, while occupancy across its portfolio stood at 91.5% as of September 30.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vornado Realty Trust
|
01.11.26
|Ausblick: Vornado Realty Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Vornado Realty Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: Vornado Realty Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Vornado Realty Trust präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Vornado Realty Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Vornado Realty Trust
Aktien in diesem Artikel
|Vornado Realty Trust
|34,97
|1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.