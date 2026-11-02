Vornado Realty Trust Swings To Q3 Loss; Adjusted FFO Rises

(RTTNews) - Vornado Realty Trust (VNO), a real estate investment trust, on Monday reported a net loss for the third quarter, compared with net income in the year-ago quarter. Meanwhile, adjusted funds from operations increased.

Net loss attributable to common shareholders was $47.1 million, or $0.25 per share, compared with net income of $11.6 million, or $0.06 per share, a year earlier.

Total revenues for the quarter rose to $467.7 million from $453.7 million in the prior-year period.

Funds from operations (FFO) attributable to common shareholders, plus assumed conversions, increased to $122.6 million, or $0.62 per share, from $117.4 million, or $0.58 per share, last year.

Adjusted FFO rose to $126.7 million, or $0.65 per share, from $114.5 million, or $0.57 per share, in the year-ago quarter.

Same-store net operating income at Vornado's share increased 9% year over year, while occupancy across its portfolio stood at 91.5% as of September 30.