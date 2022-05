Vorschau: Dax-Marke von 14.000 Punkten bleibt hart umkämpft

Das Tauziehen der Optimisten und Pessimisten an der Börse wird Experten zufolge in der neuen Woche weitergehen. Die Aktienmärkte bewegten sich in einem schwierigen Umfeld, sagt Gerard Piasko, Chef-Anleger der Privatbank Maerki Baumann. "Teurere oder zu wenig verfügbare Lieferkomponenten wie auch steigende Lohn-, Rohstoff - und Transportkosten...