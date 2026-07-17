SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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17.07.2026 16:35:00
Vorsicht, Kunde: Defekte Neuware erhalten? So setzen Sie Ihre Ansprüche durch
Wer Neuware ordert und beschädigte oder gebrauchte erhält, hat Anspruch auf Ersatz. Doch nicht jede schon mal ausgepackte Ware gilt rechtlich als gebraucht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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