SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
13.03.2026 08:29:00
Vorsicht, Kunde: So reklamieren Sie defekte Ware zielgerichtet
Ist ein neues Gerät defekt, können Kunden den Kauf widerrufen oder das Gerät reklamieren. Entscheidend sind Fristen, Beweislast und der richtige AnsprechpartnerWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!