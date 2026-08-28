Wiener Privatbank Aktie

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WKN: 74130 / ISIN: AT0000741301

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28.08.2026 18:34:00

Vorstandsgremium der Wiener Privatbank geschrumpft

Wiener-Privatbank-Vorstandsmitglied Michael Munterl scheidet per 28. August aus dem Gremium aus. Seine Aufgaben werden auf die verbleibenden Vorstandsmitglieder aufgeteilt. Das teilte die Wiener Privatbank nach einer entsprechenden Entscheidung des Aufsichtsrats am Freitagabend mit. Ob ein neues Vorstandsmitglied in den kommenden Monaten bestellt wird, sei noch offen.

phs

ISIN AT0000741301 WEB http://www.wienerprivatbank.com

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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. Die Wall Street notiert oberhalb der Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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