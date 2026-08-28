Wiener Privatbank Aktie
WKN: 74130 / ISIN: AT0000741301
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28.08.2026 18:34:00
Vorstandsgremium der Wiener Privatbank geschrumpft
Wiener-Privatbank-Vorstandsmitglied Michael Munterl scheidet per 28. August aus dem Gremium aus. Seine Aufgaben werden auf die verbleibenden Vorstandsmitglieder aufgeteilt. Das teilte die Wiener Privatbank nach einer entsprechenden Entscheidung des Aufsichtsrats am Freitagabend mit. Ob ein neues Vorstandsmitglied in den kommenden Monaten bestellt wird, sei noch offen.
phs
ISIN AT0000741301 WEB http://www.wienerprivatbank.com
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