Sartorius Aktie
WKN: 716560 / ISIN: DE0007165607
|Kontinuität
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26.03.2026 16:37:40
Vorstandsmitglied bleibt: Sartorius verlängert Vertrag - Aktie tiefer
Der 50-Jährige war im Januar 2019 in den Vorstand berufen worden. Dort ist er für die Sparte Bioprocess Solutions verantwortlich.
Die Sartorius-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,29 Prozent tiefer bei 169,00 Euro.
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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