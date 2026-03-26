Vorstandsmitglied bleibt: Sartorius verlängert Vertrag - Aktie tiefer

Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmaausrüsters Sartorius hat beschlossen, den Vertrag von Vorstandsmitglied René Fáber um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2031 zu verlängern.

Der 50-Jährige war im Januar 2019 in den Vorstand berufen worden. Dort ist er für die Sparte Bioprocess Solutions verantwortlich.

Die Sartorius-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,29 Prozent tiefer bei 169,00 Euro.

DOW JONES