Sartorius Aktie

Sartorius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716560 / ISIN: DE0007165607

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Kontinuität 26.03.2026 16:37:40

Vorstandsmitglied bleibt: Sartorius verlängert Vertrag - Aktie tiefer

Vorstandsmitglied bleibt: Sartorius verlängert Vertrag - Aktie tiefer

Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmaausrüsters Sartorius hat beschlossen, den Vertrag von Vorstandsmitglied René Fáber um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2031 zu verlängern.

Der 50-Jährige war im Januar 2019 in den Vorstand berufen worden. Dort ist er für die Sparte Bioprocess Solutions verantwortlich.

Die Sartorius-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,29 Prozent tiefer bei 169,00 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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