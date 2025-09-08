Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
"Neue Herausforderungen" 08.09.2025 20:38:40

Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt Brenntag

Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt Brenntag

Brenntag verliert sein Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde.

Er werde mit Wirkung zum 8. September 2025 aus dem Vorstand und als CEO von Brenntag Essentials zurücktreten, teilte der Konzern mit. Ewout van Jarwaarde wolle sich "neuen persönlichen und beruflichen Herausforderungen" widmen. Jens Birgersson, Vorstandsvorsitzender von Brenntag, wird die direkte Leitung von Brenntag Essentials übernehmen.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Brenntag-Aktie tiefer: Umsatz- und Gewinnrückgang bei Brenntag
Brenntag korrigiert Gewinnprognose nach unten - Aktie verliert
Brenntag-Aktie mit Gewinnen: Brenntag schnappt sich Gefahrstoffzentrum Kaiserslautern

Bildquelle: Brenntag AG

Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten