Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|"Neue Herausforderungen"
|
08.09.2025 20:38:40
Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt Brenntag
Er werde mit Wirkung zum 8. September 2025 aus dem Vorstand und als CEO von Brenntag Essentials zurücktreten, teilte der Konzern mit. Ewout van Jarwaarde wolle sich "neuen persönlichen und beruflichen Herausforderungen" widmen. Jens Birgersson, Vorstandsvorsitzender von Brenntag, wird die direkte Leitung von Brenntag Essentials übernehmen.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Brenntag AG
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
03.09.25
|DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.08.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
28.08.25
|XETRA-Handel DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
28.08.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
27.08.25
|DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
25.08.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
25.08.25
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)