Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Neuer CCO gesucht
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29.04.2026 16:28:00
Vorstandsposten vakant: Redcare startet Nachfolgesuche - Aktie etwas fester
Wie das Unternehmen mitteilte, scheidet Redcare Pharmacy-CCO Dirk Brüse mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus. Er werde jedoch zur Verfügung stehen, um einen geordneten Übergang sicherzustellen. Der Prozess zur Nachfolgeregelung sei bereits in die Wege geleitet worden. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll CEO Olaf Heinrich den Verantwortungsbereich des CCO übernehmen.
Die Aktie von Redcare zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent höher bei 48,50 Euro.
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Bildquelle: Redcare Pharmacy
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