Vorstandsteam bei Rail Cargo bald wieder komplett

Bei der ÖBB-Gütertransporttochter Rail Cargo ist man bei der Suche nach einem Vorstand für den Bereich Markt und Vertrieb fündig geworden. Christoph Grasl folgt per 3. April Gottfried Eymer nach, der die Firma per Ende Dezember 2022 auf eigenen Wunsch verließ. Der 47 Jahre alte Burgenländer hat laut ÖBB-Aussendung Managementerfahrung im internationalen Logistikvertrieb und setzte sich in einem Hearing durch. Silvia Kaupa-Götzl wurde als Vorständin der Postbus AG verlängert.

Kaupa-Götzl (48) ist für die Bereiche Personal, Controlling & Finanzen, Verkehrsmarkt, Technik & IT sowie Recht und Einkauf zuständig. Die Verlängerung erfolgte für drei Jahre mit Verlängerungsoption um zwei Jahre. Auch das Vorstandsmandat von Alfred Loidl, verantwortlich für die Regionalmanagements und das Produktionsmanagement in der Österreichischen Postbus AG, wurde um weitere zwei Jahre verlängert.

Ralf Mair wurde als neuer Geschäftsführer der ÖBB-Produktion GmbH für drei Jahre bestellt, wie die ÖBB weiters mitteilten. Der 51-Jährige folgt Christian Petschar (58) nach, hat eine Verlängerungsoption für zwei weitere Jahre und tritt seine neue Funktion am 1. Mai an. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Ursula Zechner (47) soll er die ÖBB-Produktion als Anbieter von Traktions- und Serviceleistungen für die ÖBB-Absatzgesellschaften steuern. Petschar übernimmt ab Juli die Leitung der Einheit Zentrale Planung in der ÖBB-Produktion.

Die Entscheidungen fielen im Rail-Cargo- beziehungsweise ÖBB-Postbus-Aufsichtsrat. Für die ÖBB Produktion wurde die Auswahl mittels Gesellschafterbeschluss der ÖBB-Personenverkehr AG und der Rail Cargo Austria AG getroffen. ÖBB-Chef Andreas Matthä dankte allen Ausscheidenden und lobte alle Eintretenden.

Im Vorstand der Rail Cargo sind Clemens Först für die Finanzen und die Transformation und Imre Kovacs für Produktion und Instandhaltung zuständig. Die ÖBB-Gütertransporttochter leidet unter den hohen Stromkosten. Die Preise wurden um durchschnittlich 20 Prozent angehoben. Stets fordert ÖBB-Chef Matthä auch "mehr Fairness": Im Lkw-Transport müssten die externen Kosten wie Verschmutzung oder Lärm stärker miteinberechnet werden, um die Bahn konkurrenzfähiger zu machen.

Dazu kam zuletzt, dass Diesel nur noch um etwa ein Fünftel teurer war als vor dem Ukraine-Krieg, der Strompreis aber noch auf viel höherem Niveau verharrt. Aufgrund der schwachen Konjunktur seien auch mehr Lkw frei, was für noch mehr Kostendruck sorge, hieß es in Medienberichten. Das zuständige Verkehrs- und Klimaschutzministerium hat bereits 100 Millionen Euro als Stromkostenbremse für die Bahnen reserviert, nicht nur für den klaren Marktführer Rail Cargo. Das würde laut Först reichen, um eine weitere Verlagerung des Gütertransports auf die Straße zu stoppen, sagte er kürzlich im "Ö1"-Radio des ORF. Vorerst fehlt aber das Okay der EU-Kommission, wie die Hilfe gewährt werden kann. Eine Möglichkeit wäre es auch wie in der Coronazeit die Schienenmaut auszusetzen oder zu senken.

Zu den 100 Millionen Euro kommen noch an die 175 Millionen an Förderungen für den Güterverkehr. Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach von einem Rekordbudget.

