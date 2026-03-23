Subaru Aktie
WKN: 565230 / ISIN: JP3399750003
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23.03.2026 10:24:00
Vorstellung Subaru E-Outback: Reichlich Leistung im Försterkombi
Das erste komplett in Eigenregie entstandene E-Auto von Subaru tritt mit eher durchschnittlichen Werten an. Ausnahme ist die Motorleistung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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