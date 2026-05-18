Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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18.05.2026 20:28:52
Vorstoß auf dem Liefermarkt: Uber wird größter Aktionär von Delivery Hero
Uber sichert sich die Spitzenposition bei Delivery Hero und kontrolliert nun 19,5 Prozent der Anteile. Über zusätzliche Optionen könnte der US-Fahrdienst seine Macht weiter ausbauen - die Aktie legt spürbar zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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