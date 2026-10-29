Vortex Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vortex Energy lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,120 CAD. Im Vorjahr waren -0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at