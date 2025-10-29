Vortex Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vortex Energy hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,220 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Vortex Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,900 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at