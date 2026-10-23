23.10.2026 17:31:00

Vorverhandlung in Trient über Benko-Anklage auf Jänner verschoben

Die Vorverhandlung in der sogenannten Romeo-Untersuchung zu mutmaßlichen Verflechtungen zwischen Wirtschaft, Immobilienspekulation und Politik in der norditalienischen Provinz Trentino verzögert sich. Der für Freitag angesetzte Termin wurde wegen einer Verhinderung des zuständigen Richters auf den 21. Jänner 2027 verschoben. Damit verlängert sich für die 37 Beschuldigten, darunter den Investor Ren� Benko, die Ungewissheit darüber, ob es zu einem Hauptverfahren kommt.

In der Vorverhandlung muss der zuständige Richter entscheiden, ob das Verfahren vor einem Gericht eröffnet oder eingestellt wird. Benko wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Ermittlungen hatten Ende 2024 ein mutmaßliches Netzwerk aus Politik und Wirtschaft in der Region Trentino-Südtirol ans Licht gebracht.

Organisation soll öffentliche Ausschreibungen in Trentino Südtirol beeinflusst haben

Im Zentrum der Untersuchung steht eine mutmaßliche Organisation, die öffentliche Ausschreibungen beeinflusst haben soll. Wie die Anklagebehörde verlautete, wird der Vorwurf der kriminellen Vereinigung auch gegen den Bozner Steuerberater und Benko-Vertrauten Heinz Peter Hager, gegen den Unternehmer aus der Stadt Rovereto, Paolo Signoretti, den ehemaligen Senator Vittorio Fravezzi sowie die frühere Bürgermeisterin von Riva del Garda, Cristina Santi, erhoben.

Die Ermittlungen der Antimafia-Staatsanwaltschaft in Trient hatten im Dezember 2024 zu zahlreichen Durchsuchungen und Zwangsmaßnahmen geführt. Ausgangspunkt war 2019 das Immobilienprojekt Waltherpark in Bozen. Später weitete sich die Untersuchung auf andere Bau- und Immobiliengeschäfte in Südtirol und im Trentino aus.

Ursprünglich richteten sich die Ermittlungen gegen 77 Personen. Im Raum standen 107 Vorwürfe, darunter Korruption, Wettbewerbsverzerrung bei Ausschreibungen, illegale Parteienfinanzierung, Urkundenfälschung sowie Bau- und Steuerdelikte. Die Ermittler vermuten ein System, in dem Verfahren für private Bauprojekte beeinflusst und Kontakte zu Politikern und Behördenvertretern gepflegt worden sein sollen.

Viele Vorwürfe wieder vom Tisch

Im Dezember 2025 hatte die Staatsanwaltschaft beantragt, bis auf 24 Anklagepunkte sämtliche Vorwürfe einzustellen. Darunter war auch der schwerwiegende Verdacht der kriminellen Vereinigung gegen neun Personen, darunter Benko und den Bozner Steuerberater Heinz Peter Hager. Der Ermittlungsrichter Enrico Borrelli wies den Antrag jedoch weitgehend zurück und ordnete an, in mehreren Fällen Anklage zu erheben.

Anschließend beantragte die Staatsanwaltschaft, 37 Beschuldigte mit insgesamt 38 Anklagepunkten vor Gericht zu stellen. Nach Darstellung der Ermittler soll Benko die mutmaßliche Gruppierung angeführt haben. Hager und Signoretti sollen demnach als seine Ansprechpartner für Südtirol beziehungsweise das Trentino fungiert und Kontakte zu Politikern und Verwaltungsmitarbeitern gepflegt haben.

mit/ede/cri

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