Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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21.07.2026 16:41:00
Vorverkauf für VW Golf und VW T-Roc Vollhybrid mit 125 kW beginnt
Der ab sofort bestellbare 125-kW-Vollhybridantrieb für VW Golf und VW T-Roc Hybrid rundet Volkswagens Hybrid-Palette zwischen den Mild- und Plug-in-Hybriden ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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