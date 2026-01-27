FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
VORWERK-Aktie nimmt Kurs auf Rekordniveau vom Oktober
Die Rally zündete die nächste Stufe: Mit plus 5,25 Prozent auf 100,20 Euro nahmen die Papiere des Energieanlagenbauers im XETRA-Handel Kurs auf das Rekordhoch vom Oktober bei 109,20 Euro. Binnen einer Woche haben sie sich damit um mehr als ein Drittel verteuert.
Am Vortag hatten starke Geschäftszahlen angetrieben. Diese seien für das vergangene Quartal extrem stark gewesen, kommentierte Analyst Lasse Stueben von der Berenberg Bank und erhöhte sein Kursziel von 105 auf 110 Euro weiter. FRIEDRICH VORWERK untermauere seine starke Marktposition und Projekt-Pipeline.
FRANKFURT (dpa-AFX)
