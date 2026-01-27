FRIEDRICH VORWERK Aktie

FRIEDRICH VORWERK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Starke Zahlen 27.01.2026 11:13:00

VORWERK-Aktie nimmt Kurs auf Rekordniveau vom Oktober

VORWERK-Aktie nimmt Kurs auf Rekordniveau vom Oktober

Die Anleger von FRIEDRICH VORWERK freuen sich auch am Dienstag über kräftige Kursgewinne.

Die Rally zündete die nächste Stufe: Mit plus 5,25 Prozent auf 100,20 Euro nahmen die Papiere des Energieanlagenbauers im XETRA-Handel Kurs auf das Rekordhoch vom Oktober bei 109,20 Euro. Binnen einer Woche haben sie sich damit um mehr als ein Drittel verteuert.

Am Vortag hatten starke Geschäftszahlen angetrieben. Diese seien für das vergangene Quartal extrem stark gewesen, kommentierte Analyst Lasse Stueben von der Berenberg Bank und erhöhte sein Kursziel von 105 auf 110 Euro weiter. FRIEDRICH VORWERK untermauere seine starke Marktposition und Projekt-Pipeline.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB gewinnen dank Anschlusskäufen weiter

Bildquelle: FRIEDRICH VORWERK

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

mehr Nachrichten