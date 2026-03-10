FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
|
10.03.2026 16:56:00
Vorwerk schaltet Neato-Cloud ab: Tausende Nutzer fordern Open-Source-Lösung
Nach der vorzeitigen Abschaltung der Neato-Cloud-Plattform durch Vorwerk fordern tausende Nutzer in einer Petition den Erhalt ihrer smarten Saugroboter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
|27.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
