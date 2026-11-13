Brau Union Aktie
WKN DE: 887063 / ISIN: AT0000925904
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13.11.2026 13:13:17
Vorwürfe gegen Brau Union: Fall landet beim Europäischen Gerichtshof
Die Wettbewerbsbehörde wirft der Brau Union vor, ihre Marktmacht missbraucht zu haben. Deren Mutter Heineken beschwerte sich wegen mangelnder Akteneinsicht – nun liegt der Fall beim EU-HöchstgerichtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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