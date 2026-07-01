Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
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01.07.2026 20:36:24
Vorwurf des Interessenkonflikts: Trump rechtfertigt sein Krypto-Milliarden-Geschäft
Mit Investitionen in Kryptowährungen verdreifacht Trump laut dem Magazin "Forbes" sein Privatvermögen. Dem US-Präsidenten wird vorgeworfen, über sein Amt Einfluss auf den Sektor zu nehmen und sich dadurch persönlich zu bereichern. Doch das ficht ihn nicht an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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