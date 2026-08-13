Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,20 NOK, nach 11,41 NOK im Vorjahresvergleich.

Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,8 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at