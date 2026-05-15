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15.05.2026 06:31:29
Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 6,96 NOK. Im letzten Jahr hatte Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa einen Gewinn von 8,52 NOK je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 98,0 Millionen NOK im Vergleich zu 100,4 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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