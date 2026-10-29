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29.10.2026 06:31:29
Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,26 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,31 NOK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 106,2 Millionen NOK – ein Plus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa 103,9 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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