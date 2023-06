Vossloh-Aktie profitiert: Vossloh hebt Jahresprognose an

Das Unternehmen rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstag für das laufende Jahr mit einem Umsatz zwischen 1,125 und 1,2 Milliarden Euro, nach 1,05 Milliarden ein Jahr zuvor. Bisher hatte Vossloh 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Als Gewinn vor Zinsen und Steuern sollen 2023 nun 87 bis 94 Millionen Euro (alt 79 bis 88) übrig bleiben, nach gut 78 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die erst im Mai in den Nebenwerte-Index SDAX zurückgekehrte Aktie steigt via XETRA zeitweise 2,91 Prozent auf 40,65 Euro.

"Nachdem Vossloh umsatzseitig im Vorjahr bereits um elf Prozent zugelegt hatte, zeichnet sich nun zunehmend auch im Jahr 2023 ein zweistelliges Wachstum ab", sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Schuster laut Mitteilung.

Das Unternehmen begründete den zuversichtlicheren Ausblick mit einer überraschend guten Entwicklung im Bereich Core Components rund um Serienprodukte für die Bahninfrastruktur, etwa Schienenbefestigungssysteme. Aber auch auf das Segment Customized Modules mit maßgeschneiderten Lösungen wurde verwiesen. Zudem sei der Produktmix bei den Core Components profitabler.

Jefferies belässt Vossloh auf 'Hold'

Das Analysehaus Jeffries hat die Einstufung für Vossloh nach Anhebung der Unternehmensziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die durchschnittlichen Marktschätzungen für die Margen des Bahntechnik-Konzerns dürften nun aufholen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sollte den Aktienkurs stützen.

/mis/jha//ajx/ck

WERDOHL/ NEW YORK (dpa-AFX)