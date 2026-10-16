Vossloh Aktie
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
|Expertenstimme
|
16.10.2026 14:18:00
Vossloh-Aktie steigt dennoch: Jefferies senkt Kursziel kräftig
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 76 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf „Hold“ belassen. Fabian Piasta reduzierte seine Gewinnerwartungen für 2026 in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf Projektverzögerungen, träge Auftragsabrufe und Kostendruck bei dem Hersteller von Schienentechnik. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie sei mittlerweile aber ausgewogen.
Die Vossloh-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,26 Prozent auf 49,98 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
Nachrichten zu Vossloh AG
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
13.10.26
|Vossloh-Aktie unter Druck: Oddo BHF warnt vor schwachem Quartal (dpa-AFX)
|
13.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Vossloh AG
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|50,30
|1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.