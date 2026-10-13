Vossloh Aktie

Vossloh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

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Analystenstimme 13.10.2026 11:30:38

Vossloh-Aktie unter Druck: Oddo BHF warnt vor schwachem Quartal

Vossloh-Aktie unter Druck: Oddo BHF warnt vor schwachem Quartal

Skeptische Prognosen der Investmentbank Oddo BHF für Vossloh haben den Kurs der Aktie am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Anfang 2025 gedrückt.

Zuletzt ging es mit den Papieren des Herstellers von Bahn- und Schienentechnik um 4,3 Prozent nach unten auf 48,90 Euro. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Verlust auf 36 Prozent.

In der kommenden Woche veröffentlicht das Unternehmen den Zwischenbericht zum dritten Quartal. Dieser werde wohl "sehr durchwachsen" ausfallen, schrieb Analystin Delphine Brault von Oddo BHF in einem Ausblick. Sie verwies auf verschobene Projekte, Integrationskosten und Preisinflation. Sollte das dritte Quartal keine Erholung gebracht haben, müsse das Schlussquartal 2026 alle Verbesserungen liefern.

Die Expertin bestätigte die Einstufung "Neutral", senkte aber das Kursziel für die Vossloh-Aktien von 66 auf 57 Euro. Damit räumt das neue Kursziel den Papieren jedoch noch immer ein Aufwärtspotenzial von zwölf Prozent ein, gemessen am Schlusskurs des Vortages.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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