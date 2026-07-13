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13.07.2026 19:48:38

Vossloh senkt Erwartungen an 2026 leicht - Anleger reagieren entspannt

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat vor dem Hintergrund gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten seine Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr etwas gesenkt. Der Umsatz dürfte bei 1,51 bis 1,61 Milliarden Euro liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war Vossloh von 1,56 bis 1,66 Milliarden Euro ausgegangen.

Den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht das Unternehmen nun bei 195 bis 210 Millionen Euro (zuvor 215 bis 230 Millionen Euro). Während die bisherige Erlösschätzung von Analysten noch das obere Ende der neuen Spanne erreicht, verfehlt das aktualisierte Ebitda-Ziel die Erwartungen.

Anleger zeigten sich dennoch gelassen, auch weil Vossloh die Belastungen als vorübergehend beziehungsweise einmalig ansieht. Vor diesem Hintergrund bestätigte der Konzern seine Erwartungen an das kommende Geschäftsjahr. So soll es weiter ein deutliches organisches Wachstum und eine klare Verbesserung des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) geben./he/edh/

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