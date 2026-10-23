Vossloh stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vossloh lud am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,620 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 376,7 Millionen EUR gegenüber 325,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at