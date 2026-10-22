Vossloh Aktie
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
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22.10.2026 15:39:00
Vossloh-Zukauf treibt Umsatz, höhere Kosten schmälern aber Gewinn
Trotz voller Auftragsbücher sank zuletzt der Gewinn beim deutschen BahnzuliefererWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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