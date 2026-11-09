Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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09.11.2026 22:57:02
Voters Just Rejected Data Centers in 40 of 41 Ballot Measures. Here Are 4 Midterm Results Investors Can’t Ignore.
When a tech company tells Wall Street it plans to open a new data center in two years, investors can build that date into their estimates for how fast the company will grow. But getting the facility up and running depends on a lot of decisions the company doesn't get to make on its own.
Last week's midterms gave investors a reason to look more closely at how much of the AI build-out can go ahead as planned.
Here are four of the biggest results for the AI trade.
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