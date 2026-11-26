|
26.11.2026 06:31:29
Votum: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Votum ließ sich am 24.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Votum die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,51 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,9 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Votum einen Umsatz von 101,6 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.