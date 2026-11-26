Votum ließ sich am 24.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Votum die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,51 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,9 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Votum einen Umsatz von 101,6 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at