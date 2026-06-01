Votum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Votum hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2,34 PLN. Im letzten Jahr hatte Votum einen Gewinn von 3,69 PLN je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 106,6 Millionen PLN – eine Minderung von 16,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 128,3 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at