Votum stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Votum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2,50 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Votum 3,05 PLN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 113,6 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 118,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at