Votum stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Votum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,51 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 PLN je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 101,6 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Votum 88,9 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at