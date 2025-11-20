|
Vow ASA Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vow ASA Registered gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,120 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 214,4 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 267,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
