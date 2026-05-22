Vow ASA Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vow ASA Registered hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vow ASA Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,110 NOK vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 283,6 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260,8 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at