Vow ASA Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vow ASA Registered hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 NOK gegenüber -0,270 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,75 Prozent auf 347,4 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 265,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,000 NOK beziffert. Im Vorjahr waren -1,090 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,03 Milliarden NOK, während im Vorjahr 1,02 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at