Vox Royalty informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vox Royalty ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vox Royalty die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Vox Royalty mit einem Umsatz von insgesamt 5,3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 58,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at