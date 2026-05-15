Vox Royalty zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vox Royalty hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 USD, nach -0,010 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 498,51 Prozent auf 16,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at