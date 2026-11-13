Vox Royalty zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vox Royalty hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Vox Royalty mit einem Umsatz von insgesamt 5,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 53,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at