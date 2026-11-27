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27.11.2026 06:31:29
Voxel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Voxel hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Voxel 2,63 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Voxel 155,5 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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