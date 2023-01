VOXX International A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

VOXX International A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.01.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2022 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,300 USD, nach -1,160 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VOXX International A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 143,1 Millionen USD im Vergleich zu 191,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at